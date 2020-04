Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen op een rij

Wat verandert er niet? Contactberoepen en verpleeghuizen

"De onzekerheden zijn te groot", aldus Rutte over contactberoepen als kappers en schoonheidsspecialisten. We weten bijvoorbeeld niet of mondkapjes genoeg helpen tegen corona, zegt hij. En dus mogen deze beroepen nog niet uitgeoefend worden tot het nieuwe beslismoment, op 19 mei. Overigens geldt dit niet voor tandartsen en mondhygiënisten, zegt de premier: zij waren sowieso al gewend om zichzelf goed te beschermen.

Ook in verpleeghuizen verandert niets: bezoek is daar voorlopig niet toegestaan. "Hier zit veel pijn en verdriet", erkent de premier. "Maar het is noodzakelijk onze kwetsbaren in verpleeghuizen zo goed mogelijk te beschermen."