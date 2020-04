Landbouw en natuur in Oost- en Zuid-Nederland zuchten onder de droogte

Vooral in het oosten en zuiden van het land hebben de landbouw en de natuur te lijden onder de droogte. In die delen van Nederland staat het grondwater erg laag. Het is droger dan in dezelfde periode vorig jaar en in 2018, blijkt uit de droogtemonitor die is opgesteld door de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling.

Omdat er de afgelopen winter veel neerslag is gevallen, waren de grondwaterstanden vrijwel overal hersteld van de droogte van vorig jaar zomer. Maar sinds half maart is er bijna geen regen meer gevallen. De gevolgen daarvan lopen uiteen: in het westen en het noorden van het land is de situatie normaal, terwijl op hogere zandgronden en in het zuiden de droogte sterk merkbaar is. In de landbouw wordt al meer beregend dan normaal is voor de tijd van het jaar.

Watertekorten?

De aanvoer van water in de Rijn neemt naar verwachting nog verder af. Daardoor is de kans vrij groot dat de aanvoer begin mei onder het criterium van 1400 kubieke meter per seconde zal liggen. Als gevolg daarvan kunnen watertekorten ontstaan, staat in de monitor, maar op dit moment zijn daar nog geen aanwijzingen voor.

Het is de tweede droogtemonitor van dit jaar. Op 31 maart werd nog geconcludeerd dat de 'uitgangssituatie voor het droogteseizoen normaal' was. Wel was ook toen al de grondwaterstand in enkele regio's een punt van zorg. Aanvankelijk zou een tweede bericht pas op 7 mei verschijnen. Maar de bijzondere weersomstandigheden vormen aanleiding om nu al een nieuwe monitor uit te brengen.

Beregeningsverbod

Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening, ook is er geen extra verzilting en de aanvoer van rivierwater in de Maas is voldoende. De scheepvaart heeft wel enigszins last van lage waterstanden op de Rijntakken, een gebied langs de Waal, de IJssel en de Nederrijn. Op sommige plekken in Nederland zijn al blauwalgen en het waterschap Schieland maakt melding van vissterfte.

Ook de komende dagen wordt er geen regen verwacht. Volgende week wel, maar slechts een beetje. Het zogenoemde neerslagtekort ligt landelijk op dit moment met 54 millimeter ruim boven het langjarig gemiddelde. De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben al allerlei maatregelen genomen, om de effecten van de droogte tegen te gaan. Zo zijn op sommige plekken al verboden ingesteld om te beregenen en grondwater te onttrekken.