Reddingskrediet voor ijsstadion Thialf in Heerenveen

IJsstadion Thialf in Heerenveen krijgt extra financiële steun van de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen, zodat kan worden begonnen met de aanpak van de financiële problemen.

Als de gemeenteraad en Provinciale Staten instemmen met het reddingskrediet, stelt de provincie 2 miljoen en de gemeente Heerenveen 991.000 euro beschikbaar.

In december 2019 bleek uit de jaarcijfers een tekort, dat dit jaar nog verder zal oplopen. Vooral de hoge energierekening speelt het ijsstadion parten. Een onderzoeksbureau maakte een uitgebreide analyse en onderzocht de mogelijkheden om de exploitatie te verbeteren.

Hieruit bleek dat een winstgevende exploitatie nagenoeg onmogelijk is. Thialf moest daarom van de aandeelhouders een herstelplan maken. Uit dit herstelplan blijkt dat het in december genoemde tekort in boekjaar 2019-2020 verder stijgt tot ongeveer 1,1 miljoen euro. Dit komt door nieuwe, niet beïnvloedbare tegenvallers.

Scenario 'slank en slim'

In het herstelplan staan drie mogelijke scenario's waarvan geen enkel scenario zwarte cijfers haalt. Thialf stelt het scenario 'slank en slim' voor. Dit scenario vraagt een forse reorganisatie, maar behoudt de kernfuncties van Thialf. Het ijsstadion moet in dit scenario zelf ruim een half miljoen euro bezuinigen.

"We gaan terug naar een kleinere organisatie, gericht op het faciliteren van topsport", laat directeur Marc Winters weten aan Omroep Fryslân. "Wij willen een herstelperiode gebruiken om te werken aan een structurele oplossing."