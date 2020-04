'Celstraf voor doden en verkrachten Nicole van den Hurk in 1995 is terecht'

De veroordeling van Jos de G. voor het doden en verkrachten van Nicole van den Hurk uit Eindhoven in 1995, hoeft niet te worden teruggedraaid. Dit staat in een advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Dat is het hoogste rechtsorgaan in ons land.

Als het advies wordt overgenomen blijft de gevangenisstraf van 12 jaar die De G. kreeg van het gerechtshof in stand.

De 15-jarige Nicole van den Hurk verdween in de vroege ochtend van 6 oktober 1995. Ruim anderhalve maand later werd haar lichaam gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. De zaak bleef jarenlang onopgelost, tot De G. in 2014 in beeld kwam na een DNA-match, meldt Omroep Brabant.

De rechtbank legde hem in 2016 vijf jaar cel op. De rechter achtte toen alleen de verkrachting bewezen. Het hof vond dat er ook genoeg bewijs was dat De G. het meisje met geweld om het leven heeft gebracht en legde 12 jaar cel op. De verdachte stelde tegen deze uitspraak beroep in cassatie in.

'Geen eerlijk proces'

De advocaat van de man uit Helmond vindt dat zijn cliënt geen eerlijk proces heeft gehad en dat het doorslaggevend bewijs ontbreekt. Dat zit hem vooral in DNA-bewijs waarop de veroordeling voor een zeer belangrijk deel is gebaseerd.

De advocaat-generaal is het daar niet mee eens. "Hoewel direct bewijs voor de verkrachting en de doodslag ontbreekt, heeft het hof uit het bewijs kunnen afleiden dat de verdachte deze misdrijven heeft gepleegd", aldus het standpunt. De veroordeling kan wat de advocaat-generaal betreft dan ook in stand blijven.

Wel adviseert hij dat De G. recht heeft op een beetje strafvermindering, omdat de procedure erg lang heeft geduurd. De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De uitspraak wordt op 23 juni verwacht.