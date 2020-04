Nieuwe campagne om jongeren uit internetcriminaliteit te houden

De politie start vandaag de campagne 'Gamechangers' voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Die is erop gericht om met behulp van speciaal ontwikkelde games cybercrime te leren herkennen.

Jongeren zitten door de coronacrisis noodgedwongen thuis, zijn daardoor meer online en dan bestaat het risico dat ze, al dan niet onbedoeld, iets strafbaars doen.

"Jongeren zijn online maar een klik verwijderd van cybercrime", waarschuwt Floor Jansen van het politieteam High Tech Crime. "Verveling ligt op de loer en jongeren zijn dan geneigd grenzen op te zoeken."

Wijkagenten gamen mee

Onderzoek wijst uit dat een op de zes jongeren tussen de 12 en 17 jaar wel eens een cyberdelict heeft gepleegd, bewust of onbewust. Het gaat dan bijvoorbeeld om hacken, phishing en DDoS-aanvallen.

Om die reden is de politie met ´Gamechangers´ begonnen. Wie de site bezoekt kan zijn of haar online talenten verder ontwikkelen op vier gebieden. Jongeren leren hun vaardigheden op een veilige manier te testen en waar mogelijk te verbeteren. Tegelijkertijd doen ze kennis op over wat wel en niet strafbaar is op internet.

Wijkagenten gamen ook mee.