Natuurmonumenten voert betaald parkeren in

Automobilisten die een bezoek willen brengen aan een natuurgebied dat valt onder Natuurmonumenten gaan in de toekomst parkeergeld betalen. Het gaat om 1,75 euro per uur, tot een maximum van 7 euro per dag.

Natuurmonumenten onderzoekt voor welke natuurgebieden parkeerkosten worden ingevoerd, meldt RTV Oost. Leden van Natuurmonumenten mogen hun auto gratis parkeren.

Landgoed Hackfort in het Gelderse Vorden heeft de primeur. Bezoekers moeten daar vanaf deze zomer betalen als ze hun auto willen parkeren. Vorige week zijn de slagbomen geplaatst.

Natuurmonumenten had in 2014 ook al plannen om betaald parkeren in te voeren, maar daar werd toen uiteindelijk van afgezien. "Deze keer gaat het wel door," zegt een woordvoerder.

Niet meteen betalen

De natuurorganisatie beheert 107.000 hectare natuurgebied, verspreid door het hele land. De woordvoerder laat weten dat nog dit jaar een beslissing wordt genomen waar het betaald parkeren wordt ingevoerd.

Dat wil nog niet zeggen dat er in de loop van dit jaar ook al betaald moet worden. "Als het besluit is genomen, heb je immers de slagboom er nog niet binnen twee maanden al staan. We hadden overigens al veel verder willen zijn met dit hele project, maar corona kwam er tussendoor."

Natuurmonumenten wil de opbrengst van de parkeergelden gebruiken om de natuur te onderhouden.

De andere grote landelijke beheerder van natuur in Nederland, Staatsbosbeheer, heeft geen plannen om betaald parkeren in te voeren. "Los van een enkele uitzondering in onder meer de Schoorlse Duinen en Radio Kootwijk gaan wij geen parkeergeld in rekening brengen", aldus een woordvoerder.