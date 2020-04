Cliëntenraden: versoepel bezoekregeling in verpleeghuizen waar het kan

De Landelijke Organisatie Cliëntenraden adviseert het kabinet om vandaag de bezoekregeling in verpleeghuizen te versoepelen. "Niet door een algemene maatregel, maar door verpleeghuizen de ruimte te geven maatwerk te leveren", zegt Marthijn Laterveer.

De coördinator van de LOC krijgt al weken schrijnende verhalen te horen van partners en familieleden die hun geliefden in verpleeghuizen niet kunnen zien of spreken. "Terwijl er best alternatieven zijn", vertelt Laterveer. "Alleen wordt dat in ieder verpleeghuis anders aangepakt. Bij het ene huis wordt er veel mogelijk gemaakt, bij het andere huis vrijwel niets."

Verschillen tussen locaties

Die grote verschillen komen door het gebrek aan eenheid in deze zorgsector. Iets wat zes jaar geleden ook al helder werd, nadat er berichten over wantoestanden in een aantal verpleeghuizen naar buiten waren gekomen. De toenmalige staatssecretaris kwam in 2015 met een plan om de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren. Toch zijn er nog steeds grote verschillen tussen verpleeghuizen. Soms zelfs tussen verschillende locaties binnen eenzelfde zorgorganisatie.

Een mantelzorger die actief is in twee verschillende cliëntenraden van eenzelfde organisatie, maar die niet met naam en toenaam genoemd wil worden - "want alle medewerkers doen hun best en ik wil niet zwartepieten"- vertelt dat de ene locatie regelt dat de familie op vaste tijden kan bellen en de andere locatie niet.

"Terwijl een beetje coördinatie handig is, want alle familieleden bellen naar hetzelfde nummer. En dan houd je de telefoon van het huis bezet. Bovendien moeten de medewerkers steeds met de telefoon naar de cliënten lopen. Terwijl ze het al zo druk hebben omdat er vanwege de lockdown geen vrijwilligers meer mogen helpen."

Beschermingsmiddelen

"Zorg is mensenwerk", relativeert Laterveer. "Een locatiemanager of een verpleegkundige kan een groot verschil maken hoe de zorg en het contact tussen mantelzorgers en familie wordt geregeld. En ook of een hoofdkantoor helpt met hoe een locatie het goed kan doen of alles centraliseert. Maar helemaal voorkomen doe je verschillen niet. Albert Heijn bijvoorbeeld heeft een heel strikt regime, en toch is de ene winkel de andere niet."

Laterveer hoopt dat het kabinet zal toestaan dat verpleeghuizen zelf kunnen bepalen hoe het contact tussen mantelzorgers, familie en verpleeghuisbewoners er na 28 april uit gaat zien. Tenminste, als er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn. En bezoekers niet ziek zijn.

"Want nu is het soms echt onmenselijk dat er geen bezoek mogelijk is. Die discussie zal een steeds grotere rol spelen in de beslissingen die het kabinet gaat nemen. Maar laten we vooral geen algemene regel krijgen, maar kijken wat er lokaal het beste is. En ja, dan krijg je verschillen. Maar die verschillen zijn er dan omdat het op die locatie de beste keuze is."