Grote pensioenfondsen diep onder water: 77 miljard verdampt

Peter Borgdorff is voorzichtig met vooruitkijken, "maar als de situatie in het derde kwartaal niet is veranderd, hebben we een heel lastige discussie te voeren." Dat is volgens Borgdorff geen discussie over wat de pensioenregels zijn, maar een maatschappelijke discussie.

"Ik hoor op dit moment gepensioneerden zeggen: ik vind niet dat wij in de steek gelaten mogen worden, terwijl anderen worden geholpen." Maar het is volgens Borgdorff te vroeg om te speculeren of die hulp voor gepensioneerden een lagere korting of uitstel van kortingen zou moeten zijn.

Als het uiteindelijk zover komt, dan wordt volgens Reedijk van Aon het risico op een grotere korting op een later moment doorgeschoven. "Als je 100 euro uitkeert terwijl je eigenlijk 85 euro hebt, blijft er minder geld over voor jongere generaties."