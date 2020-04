'Basisschoolkinderen weer in groepjes naar school'

Basisschoolleerlingen mogen vanaf mei weer geleidelijk aan naar school gaan. Dat staat in het advies dat het Outbreak Management Team (OMT) uitbrengt aan het kabinet, meldt RTL Nieuws. Het team, bestaande uit deskundigen op allerlei vlakken, is leidend bij het besluit dat het kabinet morgen neemt over de coronamaatregelen.

Volgens RTL adviseren de deskundigen om kinderen weer naar school te laten gaan in kleine groepen, verspreid over de dag. De schoolvakanties zouden moeten worden ingekort.

Het OMT zou verder adviseren om de horeca nog tot zeker 16 mei gesloten te houden en om evenementen af te gelasten tot september of oktober. Tot dat laatste hadden burgemeesters van grote steden vorige week al opgeroepen.

Bezoekregeling

Zorginstellingen moeten de ruimte krijgen om hun bezoekregeling te verruimen zodat één of twee mensen op bezoek kunnen komen, zouden de deskundigen stellen. Musea en dierentuinen zouden onder strikte voorwaarden weer open kunnen en kinderen tot 12 jaar zouden drie keer per week mogen sporten, zonder de anderhalvemeterregel in acht te nemen.