Prijs voor een vat Amerikaanse olie negatief: 'Ongelooflijk en ongekend'

De prijs voor een vat ruwe Amerikaanse WTI-olie is negatief geworden. De hele dag daalden de prijzen al, maar nu staan ze zelfs onder het nulpunt. "Dit is ongelooflijk en ongekend", zegt Lucia van Geuns, energiedeskundige van The Hague Centre for Strategic Studies.

De daling heeft alles te maken met de termijncontracten voor mei, die morgen aflopen. Dat zijn contracten voor olie die in mei geleverd wordt. "Daar zit op dit moment niemand op te wachten", zegt Van Geuns. "Raffinaderijen willen die olie niet meer kopen, en de opslagen in Amerika zijn overvol." De vraag naar olie is vanwege de coronacrisis dramatisch gedaald.

Stoppen met oppompen

Een negatieve prijs betekent concreet dat de afnemer van olie geld toe krijgt. "Er is maar één manier om dat tegen te gaan, en dat is dat de olie niet meer opgepompt wordt", zegt Van Geuns. "Olie is een fysiek goedje, dat moet je ergens kwijt. Maar daar is geen plek meer voor."

Er wordt verwacht dat deze sterke daling tijdelijk is, omdat de prijs voor een vat Amerikaanse olie die in juni geleverd wordt nog een stuk hoger staat. Die prijs bedraagt nu zo'n 20 dollar.

De prijs voor een vat Brent-olie, die voor Europa belangrijk is, is ook gedaald. Die staat echter nog altijd een stuk hoger dan de Amerikaanse olie, op zo'n 25 dollar.