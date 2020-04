Israël herdenkt slachtoffers Holocaust

In Jeruzalem is de jaarlijkse Holocaust-herdenking van start gegaan met een plechtigheid bij het Yad Vashem-monument. De ceremonie was vanavond op internet te volgen, maar was in verband met de coronacrisis vooraf zonder publiek opgenomen.

President Rivlin en premier Netanyahu hielden toespraken. Verder staken zes overlevenden van de genocide op Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog fakkels aan. Hun verhalen werden ook verteld.