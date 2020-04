Denemarken wordt weer opgestart, 'blij maar ook nerveus om te werken'

"Kinderen willen na zo'n lange tijd natuurlijk graag geknuffeld worden door de leerkracht die ze goed kennen", zegt hij. "Natuurlijk worden ze in zo'n geval niet afgewezen, maar we proberen vervolgens snel de aandacht op iets anders te richten waarbij we afstand kunnen houden." Ook is speelgoed dat niet twee keer per dag gewassen kan worden ongeschikt, zoals knuffels en kleren uit de verkleedkist.

De herstart in Denemarken is het gevolg van dalende curves van het aantal doden en het aantal patiënten op de IC en aan de beademing. Denemarken heeft een relatief laag dodental: 346. Daarmee wordt er nu ook de vraag gesteld of de Deense strategie niet te voorzichtig is geweest.

Afstand houden als 'duursport'

Tegelijkertijd gaat het openen van de samenleving gepaard met onzekerheid over een toename van het aantal besmettingen in de komende tijd. Volgens Søren Bostrup, hoofd van het Deense Instituut voor de Volksgezondheid, is toename van besmettingen met het openen van de samenleving onvermijdelijk. Daarom benadrukte hij gisteren dat het wezenlijk is dat de Denen afstand blijven houden en niet in groepen bijeenkomen.

Dat kan een uitdaging worden. Politicoloog Michael Bang Petersen heeft vanaf het begin van de coronacrisis het gedrag van de Denen onderzocht. Het blijkt dat Denen zich minder streng aan de regels houden dan in het begin van de crisis. "Denen beschouwen afstand houden en handen wassen als een duursport", aldus Bang. "We zien daarbij een langzame teruggang van de motivatie om adviezen te volgen. Deze tendens van losser gedrag zie je elke keer dat de samenleving iets meer wordt geopend."

Volgens Carsten Hansen van het kinderdagverblijf Kinderambassade zal de grootste uitdaging zijn om de kinderen een gevoel van vertrouwdheid te geven. "Natuurlijk kunnen we het ook gezellig maken zonder speelgoed. Maar kinderen hebben behoefte aan nauw contact. En dat harmonieert niet altijd met lichamelijk afstand houden."