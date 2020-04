'Nu de grootste coronapaniek weg is, neemt ook de saamhorigheid af'

Je merkt de achteruitgang in solidariteit op verschillende plekken in de samenleving, zegt hij verder. "In het onderwijs is de eensgezindheid weg, er zijn nu verschillende geluiden over hoe het verder moet: Leraren in Actie willen de scholen nog dicht houden, andere docenten willen wel weer lesgeven. Maar ook een onderwerp als jongeren: hoe houd je die bezig? Moeten zij niet wat meer ruimte krijgen? Daar hoor je nu verschillende geluiden over."

Nu de ergste paniek achter de rug is, komen volgens Zannoni ook ethische dilemma's naar boven waarvoor eerder geen plek was. "In de ouderenzorg bijvoorbeeld: is alleen zijn, geen bezoek ontvangen, voor senioren uiteindelijk niet kwalijker dan het risico op corona?"

'Laat merken dat je de discussie hoort'

Het kabinet staat morgen dus voor een lastige keuze, zegt Zannoni. "Er is duidelijk een periode aangebroken met veel kritiek en discussie vanuit de samenleving. Dat is ook niet per se erg, zo werkt het in een democratie. Rutte moet uitleggen: dit weten we nu, dit zijn de uitdagingen waar we nu voor staan. Dus niet alleen sec technische info of een update over de maatregelen. Laat ook merken dat je de discussie in de samenleving hoort, en dat je echt niet alleen op één klein groepje experts blind vaart."

Zannoni noemt het een crisisdiagnose: "Mensen meenemen in de situatie zoals die nu is en hoe je erover besluiten neemt. Want je kunt niet iedereen direct helpen. Als alle scholen weer opengaan, en alle bedrijven mogen weer open, dan zit je al heel snel weer met veel zieke mensen."