Ligduur coronapatiënt kan korter door lichtere slaapmiddelen

Met het toedienen van korter werkende slaapmiddelen kan de ligduur van coronapatiënten op de intensive care met enkele dagen worden verkort. Dat bevestigt de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) aan de NOS.

De artsenorganisatie noemt oversedatie, het toedienen van te veel of te zware slaapmiddelen, nu nog een belangrijke oorzaak van de lange ligduur van patiënten met covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Die ligduur is momenteel gemiddeld 21 dagen, maar zou zonder langwerkende middelen 18 of 19 dagen kunnen zijn.

De organisatie adviseert IC-artsen om de sedatie bij coronapatiënten sterk te verminderen. Ze moeten hen iedere dag wakker maken en dan beoordelen of verdere sedatie nog wel nodig is. Volgens de NVIC suggereerden eerdere ervaringen met coronapatiënten dat een diepe sedatie wel nodig was voor de beste behandeling, maar daarvan komen de artsen nu terug.

Ouderwetse middelen

Een kortere IC-opname kan in theorie betekenen dat er tientallen IC-bedden kunnen vrijkomen. Dan moeten alleen wel de juiste middelen voorhanden zijn. Maar daar zit nu juist het probleem: er zijn tekorten aan kortwerkende middelen die normaal worden gebruikt om iemand in slaap te houden die aan de beademing ligt.

"We hebben door wereldwijde vraag minder middelen beschikbaar en moeten dus teruggrijpen op ouderwetse middelen zoals midazolam en morfine", zegt Arjen Slooter, neuroloog-intensivist in het UMC Utrecht. Ziekenhuisapothekers proberen de voorraden op peil te houden.

De langer werkende middelen blijken ook nog eens relatief lang te werken bij coronapatiënten. Deze patiënten hebben vaker dan gemiddeld overgewicht en een slechte nierfunctie. De middelen blijven daardoor langer in het systeem. Een andere reden voor oversedatie noemt Slooter de vele nieuwe zorgmedewerkers op de IC's. "Sedatie komt nauw, met alle nieuwe personeelsleden is goede begeleiding soms nog een uitdaging."