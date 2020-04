Dodental bloedbad Canada loopt op, bekenden van schutter zijn geschokt

Bekenden van de 51-jarige man die dit weekend zeker achttien mensen doodschoot in de Canadese provincie Nova Scotia, reageren geschokt op het bloedbad. De Canadese politie waarschuwt dat het dodental nog verder kan oplopen.

De schutter trok twaalf uur lang in een politie-uniform met een nagemaakte politieauto door Nova Scotia, schoot mensen dood in hun huizen en doodde ook een 23-jarige agente. Onder de slachtoffers zijn ook twee zorgmedewerkers.

De dader zelf werd ook dood aangetroffen. Nog niet bekend is of de politie hem heeft uitgeschakeld of dat hij zichzelf om het leven heeft gebracht, al liet een politiefunctionaris wel weten dat er over en weer is geschoten. De politie is er ook niet zeker van dat alle slachtoffers zijn gevonden.

Gratis kunstgebit

Het is de dodelijkste schietpartij ooit in Canada. Bekenden en vrienden van de schutter, een tandarts, zijn in shock. Hij dook in 2014 nog op bij de Canadese publieke omroep CTV, omdat hij een vrouw die was genezen was een nieuw kunstgebit gaf. Dat deed hij voor niets.

"Mijn hart brak bij haar", zei de tandarts destijds, die het naar eigen zeggen oneerlijk vond dat velen geen geld hebben voor een kunstgebit. "De mensen die het echt nodig hebben, blijven achter."

Op sociale media zijn er reacties van mensen die hem nog kennen van vroeger. "Hij was een goede vriend en een geweldig persoon op school. Altijd lachen. Altijd aardig", schrijft ene Lisa Brush op Twitter. "Dit is schokkend."