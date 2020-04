Meerdere natuurbranden, caravans vatten vlam in Twente

In het oosten en zuiden van het land woeden meerdere natuurbranden. In Nutter in Twente is een grote brand uitgebroken op een camping. Een aantal caravans heeft vlamgevat, meldt de brandweer.

Tubantia meldt dat de brand ontstond in een onbewoonde caravan. Een man die probeerde te blussen, is volgens de krant met brandwonden in zijn gezicht en op zijn arm overgebracht naar het ziekenhuis.