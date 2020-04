Openbaar Vervoer Nederland: richtlijnen nodig voor wie met ov mag reizen

Het kabinet moet richtlijnen opstellen voor wie wel en niet met het openbaar vervoer mag reizen. En de overheid moet 1,4 miljard euro op tafel leggen om het ov 'coronaproof' te maken, zegt Pedro Peters, voorzitter van branchevereniging Openbaar Vervoer Nederland (OVNL).

Het kabinet maakt morgen bekend of de coronaregels na 28 april worden versoepeld. Eerder werd een moreel appèl gedaan om niet met het openbaar vervoer te reizen, zegt Peters, maar in de toekomst zijn duidelijke afspraken nodig over wie met het ov mag reizen.

Nu reist maar zo'n 10 procent van wat normaal gesproken elke dag in het openbaar vervoer incheckt, zegt Peters. OVNL heeft berekend dat als de anderhalvemeterregel in acht wordt genomen, er zo'n 15 à 20 procent van de normale hoeveelheid passagiers mee kan in de tram en bus. Voor de trein en metro zou dat tussen de 20 en 25 procent zijn.

Sneller vol

"Dat betekent dat er iets meer mensen met het openbaar vervoer kunnen reizen dan nu het geval is", zegt Peters. "Maar we zijn bang dat het ov sneller vol zal raken als het kabinet de regels versoepelt. We zien nu al dat het soms moeilijk is om afstand te bewaren en dat treinen soms te vol zitten."

Daarom is het bijna onmogelijk om de regels te versoepelen en geen duidelijke regels op te stellen, zegt Peters. "Het alternatief is dat we de anderhalve meter afstand niet meer kunnen garanderen." Ook zouden stoelen met linten of stickers afgezet kunnen worden.

Volgens Peters zou een 'speciaal vervoersbewijs' ingezet kunnen worden, dat buiten een normaal vervoersbewijs laat zien dat je van de overheid met het openbaar vervoer mag reizen.

Ook zegt OVNL extra geld nodig te hebben van de overheid als de anderhalvemeterregel de rest van het jaar blijft gelden. "Als we maar een kwart van de reizigers hebben en dus ook maar een kwart van de inkomsten, maar wel 100 procent van de kosten, dan is er voor het streek- en busvervoer zo'n 700 miljoen euro en voor de NS ook 700 miljoen euro nodig om te blijven rijden."