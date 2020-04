Omzetdaling en minder winst Philips door coronacrisis, wel meer orders

Medisch-technologiebedrijf Philips heeft behoorlijk wat last van de coronacrisis. In het eerste kwartaal is de brutowinst met driekwart gedaald, van 171 miljoen naar 42 miljoen euro. De omzet kwam uit op 4,2 miljard euro, een lichte daling. Onder meer in China, een belangrijke afzetmarkt voor Philips, viel de omzet terug. Vanuit de Chinese stad Wuhan heeft het virus zich in enkele maanden razendsnel over de wereld verspreid.

Tegenover de omzetdaling staat een groei van de orderportefeuille met 23 procent. Er is veel meer vraag naar medische ziekenhuisapparatuur, zoals diagnose-apparatuur, monitoren en ademhalingsapparatuur. Philips steekt 100 miljoen euro in het opvoeren van die productie.

De vraag naar consumentenproducten, zoals huishoudelijke apparaten, elektrische tandenborstels en scheerapparaten nam juist af.