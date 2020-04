Coronacrisis verandert reisgedrag mogelijk blijvend

Veel Nederlanders verwachten dat door de coronacrisis hun reisgedrag en de manier waarop ze werken blijvend verandert. Een kwart van de mensen die meer zijn gaan thuiswerken en een derde van de mensen die vaker op afstand vergaderen, denken dat in de toekomst te blijven doen.

Dat zijn de uitkomsten van een onderzoek door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Zo'n 44 procent van de Nederlanders is door de crisis begonnen met thuiswerken of doet dat vaker dan vroeger. De ervaringen met thuiswerken zijn overwegend positief. De meeste studenten en scholieren die op afstand onderwijs volgen, ervaren dat juist niet als prettig.

Ongeveer de helft gaat niet naar buiten

Door de contactbeperkingen is het gemiddeld aantal verplaatsingen afgenomen van 8 naar 3,6 in drie dagen. De gemiddelde afstand die mensen aflegden, daalde van 94 naar 30 kilometer in drie dagen.

Op een willekeurige dag gaat ongeveer de helft van de bevolking nu niet naar buiten. Voor de coronacrisis was dat zo'n 20 procent. Mensen die wel de deur uit gaan, gaan relatief vaak een stukje wandelen of fietsen, of ze laten de hond uit. De wandelaars en fietsers leggen daarbij meer kilometers af dan vroeger.

Mensen willen meer gaan lopen en fietsen

Als mensen op pad gaan, mijden ze het openbaar vervoer. 88 procent geeft de voorkeur aan een individueel vervoermiddel, zoals de auto of de fiets. Het overgrote deel van de bevolking denkt na de crisis weer gebruik te maken van hetzelfde vervoermiddel als voor de crisis. Wel verwacht zo'n 20 procent meer te gaan lopen en fietsen en 25 procent denkt minder te gaan vliegen.

Volgens het kennisinstituut is het onderzoek uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlanders.