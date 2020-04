Drukte in Limburgse Heuvelland ondanks afsluiting, politie deelt boetes uit

Het is vandaag erg druk in het Limburgse Heuvelland. Ondanks de oproep van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg om niet naar het gebied te komen, zijn er toch veel dagjesmensen te vinden. De politie, marechaussee en handhavers zijn daarom begonnen met het uitdelen van bekeuringen.

Het gebied tussen de snelwegen A2, A79 en A76 is dit weekeinde verboden terrein voor mensen die er niet wonen, werken of er niet op bezoek gaan bij familie of kennissen. "Mensen die hier zonder geldige reden zijn, krijgen een boete", zegt woordvoerder Leon Eummelen namens de veiligheidsregio tegen 1Limburg. Die boetes kunnen oplopen tot enkele honderden euro's.

In het Paasweekend was het gebied ook afgesloten. Controles op toegangswegen waren toen succesvol. Vandaag negeren vooral fietsers en automobilisten de oproep om weg te blijven. "Het is er echt veel te druk. Het is zelfs zo erg dat bij sommige controleposten mensen gewoon doorrijden, en de verkeersregelaars negeren. Dat is echt niet de bedoeling", zegt de woordvoerder.

Het gaat in grote lijnen om het gebied ten zuiden van de A79, met de gemeenten Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

Kustgebieden en grens wel rustig

Verderop in de provincie, op de grens tussen Duitsland en Roermond, is het wel kalm. Er komen nagenoeg geen Duitsers het land binnen. In vergelijking met gisteren passeerden relatief weinig Duitse automobilisten de grenscontroles die de marechaussee daar doet.

Er geldt geen inreisverbod voor Duitsers, maar het advies luidt wel om niet te komen om nieuwe besmettingen met het coronavirus te voorkomen.

Aan de kust is het vandaag ook rustig. Op webcams van verschillende kustplaatsen zijn nagenoeg geen mensen te zien. De bezoekers die er lopen houden zich voor zover duidelijk aan de afstand van anderhalve meter. Ook op de stranden van de Waddeneilanden is het rustig.