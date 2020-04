Britse artsen wanhopig over tekort aan beschermingsmiddelen

Britse artsen zijn radeloos over het aanhoudende tekort aan beschermingsmiddelen tegen het coronavirus. Er is nog steeds een nijpend tekort aan mondkapjes, handschoenen en andere beschermingsmiddelen. Dat zegt de voorzitter van de Britse beroepsvereniging voor artsen, de British Medical Association, tegen Sky News.

"De regering weet ervan", zegt voorzitter Nagpaul. "We hebben ze gewaarschuwd. Van artsen in het hele land hebben we gehoord dat er een tekort aan beschermingsmiddelen is. En uit een enquête van ons blijkt dat 51 procent van de artsen zich niet gehoord en gesteund voelt door de regering."

Volgens de artsenvereniging heeft de regering aan het begin van de pandemie de verzekering gegeven dat er genoeg middelen op voorraad waren. "En we dachten dat we goed verzorgd werden. Maar daarna hoorden we dat het niet goed ging, dat er te weinig spullen zijn. Nu hebben we ze niet en krijgen we geen informatie. Artsen moeten iedere dag aan het werk, zonder dat ze weten of de beschermende middelen er zijn. We praten over spullen die levens van artsen en patiënten redden."

Vandaag zou een grote partij hulpmiddelen vanuit Turkije aankomen in het Verenigd Koninkrijk, met onder meer 400.000 beschermende jassen. Sky News meldt dat die levering in ieder geval niet vandaag meer arriveert, de reden is niet bekend. Wel is er in Schotland een vliegtuig vanuit China aangekomen met 10 miljoen mondkapjes.

Alle aandacht voor de brexit

De noodkreet van de artsen staat niet op zichzelf. De Britse regering ligt in toenemende mate onder vuur over de maatregelen die zijn genomen in de strijd tegen het coronavirus. In een reconstructie schrijft de Britse krant The Sunday Times dat de regering in het beginstadium van de crisis te weinig heeft gedaan om voorbereidingen te treffen.

Zo importeerde het Verenigd Koninkrijk in februari maar een kleine hoeveelheid beschermingsmiddelen, terwijl er intussen 279.000 mondkapjes, handschoenen en andere middelen naar China werden geëxporteerd.

Ook was de regering voornamelijk bezig met het vertrek uit de Europese Unie, de eerste gesprekken over een handelsakkoord en de voorbereidingen op een eventuele no-deal De Britse handelsvereniging bood al in februari hulp aan bij het importeren van beschermingsmiddelen, maar dat aanbod werd pas op 1 april geaccepteerd.

Johnson bleef vijf keer weg

Ook premier Johnson ligt in de krant onder vuur. Hij zou vijf crisisvergaderingen van zijn kabinet over de virusuitbraak hebben overgeslagen. Een anonieme bron zegt dat Johnson "niet in het weekend werkte" en was hij niet doordrongen van de ernst van de situatie.

De Britse minister Gove wijst de beschuldigingen van de hand. Hij bestrijdt dat Johnson verstek liet gaan bij het crisisoverleg en noemt de beschuldigingen grotesk. "De premier heeft alle belangrijke besluiten genomen." Volgens Gove werkt Johnson met hart en ziel aan het indammen van het coronavirus.

Het Verenigd Koninkrijk telt ruim 15.000 coronadoden. Er zijn ruim 115.000 besmettingsgevallen vastgesteld. Johnson zelf raakte besmet en lag enkele dagen op de intensive care. Hij is uit het ziekenhuis maar heeft nog tijd nodig om te herstellen.