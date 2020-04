Brand verwoest loods met boten in Aalsmeer, geen gewonden

Een loods in Aalsmeer is afgelopen nacht door brand verwoest. In de loods waren onder meer boten opgeslagen. Hoeveel boten er in vlammen op zijn gegaan, is niet bekend. Er is niemand gewond geraakt, zegt de brandweer.

De brand brak rond 01.00 uur uit. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een kantoorgebouw. De loods stond vlak bij de bloemenveiling op een industrieterrein.

Vanwege de brand kregen mensen in de buurt het advies ramen en deuren te sluiten.

Rond 03.00 uur werd het sein brand meester gegeven.