Zo kijken de vijf populairste Europese vakantielanden naar komende zomer

Parijs, de Dordogne of de Côte d'Azur: Frankrijk is al jaren 's werelds populairste vakantiebestemming. In de zomer zijn op Franse campings toeristen net zo'n zekerheid als kraakverse baguettes. Maar of zij dit seizoen kunnen komen is nog ongewis. Vanaf 11 mei wordt de lockdown in Frankrijk geleidelijk opgeheven, maar voor campings, hotels en musea is nog geen plan.

Gé Kusters is eigenaar van camping Le Paradis in de Dordogne en vicepresident van de Franse campingbond. Daarmee werkt hij aan een voorstel voor een vier-fasen-opening van de campings. Kusters is optimistisch. "We hopen deze zomer nog volledig open te kunnen gaan. Al is het voor een kleine camping misschien makkelijker dan voor een grote."

De situatie is "nog niet dramatisch", maar kan dat wel worden. "De meesten houden het geen jaar vol zonder inkomsten. We kunnen gasten die annuleren inmiddels officieel vouchers aanbieden, waardoor ze hun reis met een jaar kunnen uitstellen. We hoeven hun aanbetaling dan niet direct terug te betalen, maar het betekent wel dat we het volgend jaar óók in onze portemonnee gaan voelen."

Inmiddels heeft 95 procent van de bedrijven in de toeristische sector het personeel naar huis gestuurd. De pijn wordt in het hele land gevoeld. "Ook voor de luchtvaart in Frankrijk dreigt een ramp", zegt correspondent Frank Renout. "Vliegveld Orly bij Parijs is al voor onbepaalde tijd gesloten. Als de zomervakantie ook nog in de soep loopt, kan dat de nekslag betekenen voor luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden."