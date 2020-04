Mondkapjeswinkel in centrum Amsterdam, politie neemt poolshoogte

De politie heeft een kijkje genomen bij een mondkapjeswinkel in de Amsterdamse Jordaan. Daar zouden gecertificeerde chirurgische FFP2-mondkapjes verkocht worden voor 9 euro per stuk. Drie stuks kosten 25 euro. Er mag alleen contant afgerekend worden.

"Een bijzondere situatie", zegt een politieagent ter plekke. Op verzoek van hun wijkchef zijn ze vanavond naar de winkel gegaan. In de ruimte liggen een hoop dozen met ogenschijnlijk mondkapjes. "Een vreemde situatie, maar de gemeente moet kijken wat hiermee moet gebeuren, die hebben boa's die het gebruik van het pand controleren."

Het stadsdeel Amsterdam Centrum, waarin de winkel ligt, zegt niet verantwoordelijk te zijn voor toezicht op de winkel.

Op sociale media wordt met verontwaardiging gereageerd op de verkoop van de maskers, omdat ze hard nodig zijn in de zorg. In ziekenhuizen en zorginstellingen is schaarste en mede om die reden adviseert de landelijke overheid tegen het dragen van mondkapjes voor niet-zorgmedewerkers.

RTL Nieuws sprak de verkoper, die de handel naar eigen zeggen begon nadat zijn ijssalon dicht moest. Hij begon met verkopen om de huur te kunnen betalen. "Er is wel degelijk aan te komen, er wordt gewoon geleverd", zegt hij. "Je moet alleen wat dieper zoeken en de hoofdprijs willen betalen."