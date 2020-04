Overheid presenteert zeven corona-apps, maar nog veel zorgen

Er leven nog veel vragen over de ontwikkeling van zeven verschillende 'corona-apps' in opdracht van het kabinet. Een speciaal digitaal evenement van het ministerie van Volksgezondheid moet dit weekend voor duidelijkheid zorgen, maar levert vooralsnog veel twijfel, vragen en kritiek op, blijkt uit een rondgang van de NOS onder deskundigen.

De zeven organisaties en bedrijven die zijn overgebleven om die applicatie te maken, presenteren hun app dit weekend via een YouTube-livestream. Het ministerie heeft een aantal deskundigen gevraagd om de apps onder de loep te nemen, maar ook andere experts en het publiek mogen meekijken en reageren.

Na dag één wordt duidelijk dat er nog veel onbekend is over hoe de apps precies in elkaar zitten, hoe ze zijn beveiligd en hoe de privacy van gebruikers is gewaarborgd, zeggen experts. Daardoor is het moeilijk is om de apps te beoordelen.

Restaurants en café's

De app zou de GGD kunnen helpen met contactonderzoek als straks bijvoorbeeld restaurants en cafés weer opengaan, legt Sjaak de Gouw van de GGD uit. Dat onderzoek is bedoeld om in kaart te brengen wie bij coronapatiënten in de buurt zijn geweest en dus ook risico lopen.

"Als een patiënt in een restaurant heeft gezeten, moeten we nu contactonderzoek doen bij iedereen die in het restaurant was", aldus De Gouw. "Met zo'n app kunnen we vaststellen wie er op 1,5 meter afstand van die persoon is gebleven en dat scheelt veel werk."