Commotie over mogelijk verbod op erehagen in Limburg

In Limburg is commotie ontstaan over een mogelijk verbod op erehagen bij uitvaarten. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg beslist komende week of zo'n verbod er moet komen in het kader van de coronamaatregelen.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg bevestigt dat er een ambtelijk advies ligt waarin een verbod op erehagen wordt voorgesteld. De tekst daarvan is niet openbaar. Wel zegt hij dat voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord het ambtelijk advies ook gaat inbrengen in het landelijk Veiligheidsberaad, wat zou kunnen leiden tot een landelijk verbod.

Gepaste afstand

1Limburg meldt dat er vanochtend in het Zuid-Limburgse heuvelland drie erehagen zijn gevormd bij de uitvaart van pastoor René Graat. Hij overleed op 74-jarige leeftijd aan het coronavirus. Volgens L1-verslaggever Jo Cortenraedt hield iedereen zich aan de oproep om gepaste afstand te houden.

De gemeenteraad van Beek keert zich tegen een mogelijk verbod op erehagen en stuurde gisteravond een boze brief naar de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Annemarie Penn-te Strake.

Veel diepere impact

"Wij kunnen en willen niet staan voor beleid waarbij we het bezoek aan bouwmarkten, tuincentra en andere winkels op een verantwoorde en veilige manier kunnen organiseren. Maar waarbij wij als overheden niet in staat zijn om datzelfde te doen voor iets met een veel diepere impact: het voorgoed afscheid nemen van een dierbare", staat in de brief.