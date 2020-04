47 vluchtelingkinderen uit Griekenland aangekomen in Duitsland

In Duitsland is een groep van 47 niet-begeleide kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen aangekomen. Ze kwamen aan in Hannover na een vlucht vanuit Athene. De kinderen zijn getest op corona en zullen twee weken in quarantaine blijven.

De kinderen komen uit de overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden Lesbos, Samos en Chios. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen al lang voor de erbarmelijke omstandigheden daar en het gevaar voor jonge kinderen. In de groep zijn vier meisjes, de overigen zijn jongens. Sommigen van hen hebben familie om naartoe te gaan.

Begin maart werd besloten om ongeveer 1600 kinderen uit de Griekse kampen naar andere EU-lidstaten te brengen. Duitsland heeft beloofd om 350 kinderen uit de kampen toe te laten in het land. Woensdag kwamen al twaalf kinderen aan in Luxemburg. De Duitse binnenlandminister Horst Seehofer zei eerder te hopen dat andere EU-landen ook kinderen uit de kampen zullen opvangen.

Bij het vertrek van de kinderen herhaalde de Duitse ambassadeur in Griekenland die oproep: