KLM trekt bonusplan voor topman Elbers in

Luchtvaartmaatschappij KLM schrapt het plan om topman Pieter Elbers een hogere bonus te kunnen uitbetalen. De huidige salarisregels blijven gewoon staan, na druk van Kamerleden en minister van Financiën Hoekstra. Het plan is ingetrokken op verzoek van Elbers zelf en de raad van commissarissen van KLM.

"De onrust over deze aanpassing van het lange termijn beloningsbeleid is heel ongelukkig", schrijft Elbers in een verklaring. "Alle focus van mij, en mijn KLM collega's is op de continuïteit van de onderneming en het behoud van KLM voor Nederland. Daar moet het over gaan en niet over beloningen. Ik betreur de ontstane onrust zeer."

De voorzitter van de raad van commissarissen, Cees 't Hart, geeft toe dat het een fout was om het voorstel op de agenda te zetten. "Het voorstel heeft helaas een verkeerd beeld gegeven en ook tot onrust geleid. Daarmee was het beter geweest dit onderwerp niet te agenderen en is het nu dan ook van tafel."

Salarissen meer in lijn

KLM had aandeelhouders aanvankelijk volgende week over het plan willen laten stemmen. Het was de bedoeling om het salaris van Pieter Elbers meer in lijn te brengen met dat van Air France-KLM-topman Ben Smith. Hij krijgt maximaal 3,2 miljoen euro per jaar, tegenover ruim 1 miljoen euro die Elbers krijgt bij goed presteren.

KLM wilde de afspraken met Elbers voor langetermijnbonussen verruimen maar kreeg daar kritiek op. De luchtvaartmaatschappij zit in zwaar weer en moet zien te overleven in de huidige coronacrisis. Veel vluchten worden geschrapt en dagelijks verliest het bedrijven miljoenen. Samen met de Franse en Nederlandse overheid wordt er gewerkt aan een reddingsplan voor de luchtvaartmaatschappij.

De luchtvaartmaatschappij schrapt het plan van de agenda en houdt het salaris van Elbers in stand.

Onderbetaald

KLM vindt al langer dat zijn topman laag betaald krijgt voor een bedrijf met meer dan 30.000 man in dienst. Voor Pieter Elbers en zijn voorganger Camiel Eurlings was Peter Hartman de hoogste baas van het luchtvaartbedrijf. Hij ontving sommige jaren meer dan 1,2 miljoen euro. Een bedrag dat Elbers nu niet haalt.

Daarbij zegt KLM dat Elbers vergeleken met andere bestuursvoorzitters van Nederlandse bedrijven een van de laagste inkomens heeft. In 2018 kregen bestuursvoorzitters van grote bedrijven met een beursnotering in Nederland gemiddeld 2,8 miljoen euro aan salaris uitbetaald.

Ondanks die argumenten gaat het plan nu van tafel. De Ondernemingsraad van KLM steunt die beslissing.