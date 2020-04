Jetten op online congres: coronacrisis 'game changer' voor decennia

D66-fractievoorzitter Jetten denkt dat de coronacrisis kan dienen als een "gamechanger" voor de komende tientallen jaren. Hij zei dat op een 'online congres' van zijn partij. In Veldhoven was maar een beperkt aantal D66'ers aanwezig; leden konden via een livestream meekijken en ze konden digitaal ook vragen stellen.

Jetten zei dat de crisis niet alleen invloed heeft op de korte termijn. Hij wees onder meer op de grote gevolgen voor mensen die weinig zekerheid hebben, zoals flexwerkers. "We waren er al over aan het nadenken hoe we het verschil tussen vast en flex minder groot konden maken, en hoe we cruciale beroepen beter kunnen belonen. Dat zullen we nu versneld moeten doen."

Hij wil ook dat Europa minder afhankelijk wordt van andere landen bij de productie van medicijnen, vaccins en beschermingsmiddelen. Jetten zei verder dat bedrijven de crisis moeten benutten om de vergroening te versnellen.

Loon 1,5 miljoen werknemers aangevuld

Op het online congres waren geen echte speeches, maar er waren interviews, behalve met Jetten onder anderen ook met minister Kaag, staatssecretaris Van Veldhoven, Eerste Kamerlid Van der Voort (die ook hoofd is van de afdeling intensive care van het Universitair Medisch Centrum in Groningen) en vicepremier Koolmees. Die laatste zei dat het Rijk inmiddels het loon aanvult van anderhalf miljoen werknemers. Ze werken bij bedrijven die een beroep hebben gedaan op de speciale regeling van het kabinet.

Vandaag werd ook bekend dat Koolmees voorzitter wordt van de commissie die het D66-verkiezingsprogramma voor de Kamerverkiezingen van volgend jaar voorbereidt. In die commissie zitten verder onder anderen ex-SER-voorzitter en oud-Eerste Kamerlid Rinnooy Kan en Tweede Kamerlid Sneller.

Van tevoren hadden D66-leden via 'e-voting' over verschillende voorstellen gestemd, vooral organisatorische. De D66-leden kiezen na de zomer een lijsttrekker. Tot in augustus kunnen kandidaten zich aanmelden. Jetten en Kaag hebben allebei gezegd dat ze er serieus over nadenken.

Misschien vaker dit soort congressen

Jetten, Koolmees en Kaag zeiden na afloop alle drie dat het congres wel even wennen was, omdat dit minder persoonlijk is dan normaal. Maar ze vonden het toch goed dat D66 het op deze manier heeft gedaan.

Deze vorm van politiek congresseren is nieuw voor Nederland. Andere partijen die vanwege de coronacrisis met dezelfde praktische problemen kampen, gaan mogelijk soortgelijke bijeenkomsten houden.