Politie beëindigt illegaal pokertoernooi in Zaandam

In Zaandam heeft de politie vannacht een illegaal pokertoernooi beëindigd in een bedrijfspand in Zaandam. De 53 pokeraars kregen allemaal een boete vanwege het samenscholingsverbod.

Politie en de Marechaussee kwam rond 03.15 uur in actie na een melding. Uit heel Nederland waren spelers naar Zaandam afgereisd, ondanks de coronamaatregelen.

Iedereen kreeg een boete van 390 euro, meldt NH Nieuws. Ook omdat ze te dicht op elkaar zaten. Zeven mensen hadden geen legitimatiebewijs bij zich. Zij zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Twee agenten raakten lichtgewond.Volgens de politie gebeurde dat "in de hectiek".