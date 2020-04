Politie legt beslag op bijna miljoen aan contanten en merkkleding

De politie heeft in Amsterdam en Rotterdam voor bijna een miljoen euro aan contant geld en dure merkkleding in beslag genomen. Drie mannen zitten vast op verdenking van witwassen.

De zaak kwam aan het rollen toen de politie donderdag in Amsterdam in een parkeergarage bij een appartementencomplex twee mannen aanhield. In hun auto lag een grote hoeveelheid bankbiljetten.

Vuurwapen

In een woning elders in de stad werd nog meer geld en een vuurwapen gevonden. Daar werd ook de derde verdachte aangehouden. Bij de doorzoeking van een woning in Rotterdam vonden agenten gisteren de merkkleding en nog meer geld.

Een man uit Rotterdam, een man uit Assen en een man zonder vaste woon- en verblijfplaats zitten vast. Bij de arrestaties in de parkeergarage trokken agenten hun wapen.

De politie heeft verder niets gezegd over de herkomst van het geld, de kleding en het wapen.