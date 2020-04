'Te weinig aandacht voor genocide Srebrenica in geschiedenisonderwijs'

Van Berkel concludeert dat het in de summiere aangeboden lesstof vooral gaat over de rol van de Nederlandse militairen in Srebrenica. Hij spreekt van een nogal eenzijdig perspectief. "Er zou veel meer aandacht moeten zijn voor de slachtoffers en nabestaanden van de genocide, waarbij hun gezichtspunt belangrijk is. Dit is ook belangrijk omdat in Nederland Bosniërs wonen die de tragedie hebben meegemaakt."

Ook de nasleep van 'Srebrenica' in Nederland en in de internationale gemeenschap krijgt weinig aandacht in het onderwijs, vindt de onderzoeker. "Wat er toen is gebeurd, is nog steeds van belang voor het afwegen van deelname aan nieuwe vredesmissies door Nederlandse militairen", stelt Van Berkel. "Je zou vergelijkingen kunnen maken met andere vredesmissies. Dat is belangrijk voor bewustwording en meningsvorming van jongeren in de klas", stelt hij.