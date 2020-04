Coronavocabulaire: 'Veel eendagsvliegen, maar anderhalvemetersamenleving blijft'

Blijvertjes

Van de ruim 700 woorden die nu in het coronawoordenboek van Den Boon staan, verwacht hij dat er zo'n 70 zullen blijven na de crisis. Een op de tien, dus. "Er zijn natuurlijk ook veel eendagsvliegen, die verdwijnen weer."

"En uiteindelijk zijn mensen kort van memorie. Als er na de zomer nog iets heel belangrijks gebeurt, of we belanden uiteindelijk in een hele diepe depressie met allerlei economische termen, dan zou het best kunnen dat we weer hele andere woorden krijgen."

Dikke Van Dale

Ook De Bruyn van Onze Taal denkt dat veel coronawoorden weer zullen vervagen. "Het is ondoenlijk om alle woorden in het woordenboek op te nemen. En veel samengestelde woorden zijn vaak al heel doorzichtig. Denk aan fietsbel: als je een fietsbel op een driewieler zet, dan heb je een driewielerfietsbel. Dat soort doorzichtige woorden hoef je niet in het woordenboek op te nemen."

Welke woorden uiteindelijk de Dikke van Dale zullen halen, is moeilijk in te schatten, zegt Den Boon. "Maar anderhalvemetersamenleving is een woord waarvan we nu al weten dat dat een historische term gaat worden. Grote kans dat we dat woord dus ook in het woordenboek zullen gaan aantreffen."