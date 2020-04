Zo bereikt corona-info ook mensen die of niet nauwelijks Nederlands spreken

De smartphone is de universele manier om alle gemeenschappen te bereiken. Maar het is wel zaak om de boodschap aan te passen aan de specifieke groep. "De Ghanese gemeenschap werkt bijvoorbeeld veel met spraakberichten", zegt de woordvoerder van de gemeente Amsterdam. "Dus dan moeten er spraakberichten in het Ghanees worden gemaakt."

In Rotterdam woont een grote Kaapverdische gemeenschap. Daarom is de RIVM-voorlichting hier speciaal in het Portugees vertaald. Den Haag kent weer een omvangrijke groep Chinese, Bulgaarse en Roemeense inwoners. De gemeente heeft voor deze groepen een aparte vertaling online gezet.

De overheid heeft sowieso een Engelstalige website, government.nl, waar de laatste RIVM-cijfers en coronamaatregelen in het Engels zijn vertaald. Premier Rutte's persconferenties zijn in het Berber, Farsi, Pools en andere talen nagesynchroniseerd terug te zien op deze website van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland.

Kletsen tegen eenzaamheid

Bij de coronahulplijn voor vluchtelingen belt overigens niet iedereen met een vraag, weet mede-initiatiefnemer Yemane. "Veel mensen die bellen hebben last van eenzaamheid. Het lijkt soms eerst een vraag, maar dan blijkt uiteindelijk dat ze gewoon even behoefte hadden om te kletsen in hun moedertaal."

Het voornemen is om de helpdesk straks ook aan te bieden in andere talen. "Want nieuwkomers zijn een al kwetsbare groep, die door de coronacrisis nog kwetsbaarder wordt."