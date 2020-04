Persoon doodgestoken in Den Haag, verdachte aangehouden

In Den Haag is vannacht een persoon doodgestoken. Het is onbekend of het om een man of een vrouw gaat.

Agenten hebben een verdachte aangehouden. Over de identiteit en de relatie met het slachtoffer kon een politiewoordvoerder nog niets zeggen.

Het steekincident was aan de Weimarstraat in het stadsdeel Segbroek. De politie heeft een deel van die straat en van de Fahrenheitstraat afgezet voor onderzoek.