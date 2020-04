Experts uiten kritiek op procedure voor corona-apps

Expert De Raad verbaast zich erover dat er nauwelijks criteria waren om de voorstellen te beoordelen. "Daardoor konden we eigenlijk geen gewogen oordeel over kwaliteit geven en zijn de conclusies ook moeilijk met elkaar te vergelijken." Hij vindt het des te vreemder dat er ook geen link werd gemaakt met de richtlijnen voor corona-apps die de Europese Commissie gisteren bekendmaakte.

Apps onderhouden?

Zo is volgens hem te weinig meetbaar of de apps wel effectief zijn, of de leverancier genoeg ervaring heeft en ook draagkracht om zo'n app te onderhouden met updates. Dat is ongekend voor zo'n procedure, zegt De Raad, die veel ervaring heeft met Europese aanbestedingen.

Volgens hem verliep alles veel te gehaast. "Juist omdat het belang zo groot is, wil je ervoor zorgen dat de kwaliteitscontrole goed is." Hij zegt dat er vanuit meerdere gelederen van de experts weerstand is tegen de onduidelijkheid van de procedure en pleit voor transparantie.

De negen specialisten die nu naar buiten treden, naast De Raad onder meer oud-journalist Brenno de Winter, hoogleraar Ronald Leenes en hoofd technologie bij Waag Tom Demeyer, trekken in een brief hun handen van het resultaat af. "We kunnen ons vanuit onze professionele integriteit niet verbinden aan de uitkomsten."

Appathon

Het ministerie zegt in een reactie dat het mogelijk is dat er initiatieven zijn doorgegaan waar sommige experts niet achter staan, omdat niet alle experts alle voorstellen hebben gezien.

De zeven concepten worden komend weekend doorgelicht tijdens een digitaal evenement, een zogenoemde appathon. "In de appathon zal moeten blijken of deze initiatieven inderdaad niet voldoen en dus zullen afvallen", zegt een woordvoerder.