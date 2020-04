KLM wil hoger bonusplafond voor topman Elbers

KLM wil dat topman Pieter Elbers een hogere bonus kan krijgen. In plaats van 75 procent van zijn vaste salaris, moet hij maximaal 100 procent kunnen krijgen. Volgens KLM gaat het om een wijziging van het beloningsbeleid die vorig jaar in gang is gezet met als doel om het gelijk te trekken met het beleid van Air France-KLM.

Elbers verdient een vast salaris van 525.000 euro per jaar. Het bonusvoorstel wordt eind mei aan aandeelhouders voorgelegd.

De Nederlandse staat is aandeelhouder van KLM, maar minister Hoekstra van Financiën zegt tegen het ANP dat hij nog niet van het voorstel op de hoogte is. Hoekstra lijkt er geen voorstander van. Hij noemt het "ontzettend belangrijk dat we ons er allemaal van vergewissen in wat voor crisis we zitten."

Bedrijven dienen er volgens de minister voor te zorgen "dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, en dan ook nog op een manier die redelijk en verdedigbaar is naar de belastingbetaler."

Staatssteun in coronacrisis

KLM is met de Nederlandse en Franse overheid in gesprek over een steunpakket om het bedrijf door de coronacrisis te loodsen. Minister Hoekstra en zijn Franse collega Le Maire zijn naar verluidt bereid om deels garant te staan voor miljardenleningen, zodat de vaste lasten kunnen worden betaald, ook nu vrijwel de gehele vloot aan de grond staat.

Eerder vroeg het kabinet opheldering aan KLM omdat flexkrachten en werknemers met een tijdelijk contract, ondanks een oproep van de overheid om dat niet te doen, worden ontslagen. Na een gesprek concludeerde minister Koolmees dat het verlies van ongeveer 2000 banen "in de geest van de regels" is.

Voor het boekjaar 2020 zal er geen bonus zijn, zegt KLM. De betaling van winstdeling en bonussen is bij de KLM uitgesteld tot nader order vanwege de crisis. Ook worden salarissen van directieleden niet verhoogd en wordt er geen dividend uitgekeerd.