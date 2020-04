Ouders krijgen voor de zomer bijdrage voor gesloten kinderopvang terug

Ouders die normaal gesproken gebruikmaken van de kinderopvang krijgen hun eigen bijdrage terug die ze hebben doorbetaald tijdens de coronaperiode van 16 maart tot 28 april. Het kabinet trekt hier 175 miljoen euro voor uit. Het bedrag wordt in juni, of uiterlijk juli, overgemaakt.

Ook ouders met een zogenoemd cruciaal beroep, bijvoorbeeld in de zorg, krijgen hun geld terug. Zij kunnen hun kinderen tijdens de 'intelligente lockdown' nog wel naar de opvang brengen en zouden daarom in eerste instantie buiten de boot vallen, maar er is besloten geen uitzonderingen te maken.

Belangrijk om te blijven betalen

Het gaat in totaal om 570.000 huishoudens. Het kabinet vindt het belangrijk dat zij de eigen bijdrage zijn blijven betalen, omdat de kinderopvang in deze moeilijke periode overeind moet blijven. Maar de ouders krijgen het bedrag dus wel terug.

"Samen met de Sociale Verzekeringsbank gaat de Belastingdienst/Toeslagen hard aan het werk zodat ouders het bedrag snel ontvangen", zegt staatssecretaris Van Huffelen van Financiën. "Met deze mooie regeling ondersteunen we de kinderopvangsector en houden we deze belangrijke voorziening voor Nederland ook in deze moeilijke tijd op de been."