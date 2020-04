Kinderkamer met seksattributen bij pedo-verdachte Hengelo

Bij huiszoeking in de woning van een 32-jarige man in Hengelo is een compleet ingerichte kinderkamer met seksattributen ontdekt. De man werd begin dit jaar aangehouden vanwege het treffen van "voorbereidingshandelingen van seksueel misbruik van kinderen".

Vandaag stond hij voor het eerst voor de rechtbank. Zijn voorarrest is met drie maanden verlengd. Wanneer de inhoudelijke zitting is, is nog niet bekend.

De verdachte woont samen met Marthijn Uittenbogaard, ex-voorzitter van de pedoclub Martijn, meldt RTV Oost. Die club is in 2012 verboden. Uittenbogaard is geen verdachte in deze zaak.

Verdachte en Uittenboogaard hebben geen kinderen. Toch trof justitie in hun woning een kinderkamer aan met kinderkleding en speelgoed. Verder werd een rugzak in beslag genomen met condooms, glijmiddel, maar ook spenen, luiers en kinderondergoed, snoep en heren-boxershorts. In de woning zijn ook een fotolamp, matrassen en een doos met kunstpenissen aangetroffen.

'Kinderporno gemaakt en verspreid'

De 32-jarige Hengeloër wordt er nu van verdacht dat hij kinderporno heeft gemaakt en verspreid. Hij zou ook een nu 9-jarig kind jarenlang erotisch hebben laten poseren en daar foto's en films van hebben gemaakt.

Zijn partner Uittenboogaard zette begin deze maand een video online, waarin hij een rondleiding gaf door hun woning. "We hebben niets te verbergen", zei hij toen. "Ze verzinnen echt alles." Die video dateerde overigens van na de huiszoeking waarbij de kinderkamer werd gevonden.

Ook voormalig bestuurslid Martijn gedagvaard

Tegelijk met de man uit Hengelo is ook een voormalig bestuurslid van pedoclub Martijn gedagvaard. Hij wordt eveneens verdacht van het bezit van kinderporno. Het gaat om een 76-jarige man uit Haarlem. Gezien de coronamaatregelen handelt de rechtbank de zaak via een videoverbinding af.

Justitie onderzoekt nog in hoeverre oud-bestuursleden bezig zijn met een doorstart van de pedoclub Martijn. Uittenbogaard zei eerder tegen RTV Oost dat daarvan geen sprake is.