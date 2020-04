Automarkt ziet verkopen flink teruglopen

De markt voor nieuwe auto's loopt fors terug. In Europa is in maart het aantal verkopen meer dan gehalveerd ten opzichte van een jaar geleden, zo blijkt uit cijfers van de Europese branche-organisatie ACEA.

In Nederland bleef het verlies in eerste instantie nog enigszins beperkt, meldt de Nederlandse branche-organisatie Bovag. Hier werden in maart 23 procent minder nieuwe auto's verkocht.

"In Nederland zijn dealers nog open", verklaart Bovag-woordvoerder Paul de Waal het verschil. "Hier kun je nog auto's kopen. In veel Europese landen zijn de maatregelen vanwege de coronacrisis veel strenger, daar ligt de verkoop nu helemaal stil."

Maar ook in Nederland dreigt de verkoop nog verder in te zakken. De eerste twee weken van april laten een daling van 47 procent van de verkopen zien. Sommige merken, zoals Jeep en Jaguar, rapporteren zelfs een terugloop van 90 procent.

Ook minder occasions verkocht

De verkoop van nieuwe auto's is in het algemeen voor 60 procent zakelijk, vooral door lease- en verhuurbedrijven. "Die vraag is nu grotendeels opgedroogd", zegt De Waal.

Ook de occasionverkoop door autobedrijven is in de eerste twee weken van april met ruim een derde gedaald. Overigens constateert de Bovag dat de verkoop van occasions tussen particulieren onderling licht is gestegen.