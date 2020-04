Privacywaakhond neemt zeven 'corona-apps' onder de loep

De Autoriteit Persoonsgegevens kijkt naar zeven verschillende 'corona-apps' die worden ontwikkeld. Onderzocht wordt hoe goed de apps zich aan de privacywetgeving houden. Maandag maakt de privacywaakhond zijn bevindingen bekend.

Onderzoekers kijken onder meer of de apps niet meer data verzamelen dan strikt noodzakelijk, en of de beveiliging van de gegevens op orde is. Anders zouden de gevoelige gegevens die de app verwerkt in verkeerde handen kunnen vallen.

750 voorstellen

Het kabinet vroeg appmakers de afgelopen week om voorstellen voor apps in te dienen. Software-bouwers dienden 750 voorstellen in; daarvan zijn er inmiddels dus nog zeven over. Daaronder zijn de grote IT-bedrijven Capgemini en Accenture, naast kleinere ontwikkelaars.

Wat moeten de apps precies gaan doen en hoe werkt dat? We leggen het uit in minder dan 2 minuten: