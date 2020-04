Met het 'gat in de dijk' herdenkt Wieringermeer onderwaterzetting

Precies 75 jaar nadat de Duitse bezetter de dijk op twee plekken had opgeblazen, is in de Wieringermeer een gedenkplek geopend voor het onderwaterzetten van de polder. Er is een opgang gemaakt naar 'het gat in de dijk', de plek waar de Duitsers de explosieven aanbrachten.

De gedenkplek was een vurige wens van de vorig jaar januari overleden Jef Kerckhoffs. Als jonge jongen was hij getuige van de ramp in de Wieringermeer. "Ze moesten vluchten. Mijn moeder was toen hoogzwanger", vertelt zijn dochter Petra de Bruijckere bij NH Nieuws.

De Wieringermeer was toen nog een relatief nieuwe polder, vijftien jaar eerder drooggelegd. De bewoners voelden zich pioniers. Maar daar trokken de Duitsers zich niets van aan. Ze bliezen de dijk op en lieten het water binnenstromen. Alles om te voorkomen dat de geallieerden de vlakke polder als landingsplek voor paratroepen zouden gebruiken.

Grote ramp moest men zien

De gevolgen waren enorm, is te lezen op de bevrijdingswebsite van de NOS. 21.000 hectare landbouwgrond gingen verloren, samen met 500 boerderijen en drie dorpen met in totaal 6000 inwoners.

De geschiedenis liet Jef Kerckhoffs niet meer los. Jaren later, toen hij zich aansloot bij het Historisch Genootschap Wieringermeer, opperde hij het plan om een gedenkplek te maken: "Dit mocht niet verloren gaan, vond hij", zegt zijn zoon Mark Kerckhoffs bij het nieuwe uitkijkpunt op de dijk. "Deze grote ramp in de Wieringermeer moest men zien."

Een pad loopt nu geleidelijk omhoog, de oude dijk op, tot het punt waar het gat is geslagen. Halverwege de route staan informatieborden over het natuurgebied dat is ontstaan. Bij het plek van het gat zelf is een vogeluitkijkpunt.

Eerbetoon aan pioniers

"Vanwege de coronacrisis zijn we helaas niet in de gelegenheid om op de plek veel mensen te ontvangen", zegt wethouder Theo Meskers. "Maar het monument staat er, de herinneringsplek is ingericht. En ik nodig iedereen uit die hier iets mee heeft om de fiets of de auto te pakken en hier eens langs te gaan."

Kerckhoffs' dochter Petra zegt dat haar vader het een eerbetoon aan de pioniers zou vinden. "Die hadden de Wieringermeer immers opgebouwd. En dat was door deze grote ramp in een keer weg." Zij is ervan overtuigd dat haar vader "heel erg trots zou zijn geweest" op het eindresultaat. "Ik vind het heel mooi geworden."