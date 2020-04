Gedroomd dagje paintballen eindigt op verlaten zandpad bij Kuinre

Merijn heeft het inmiddels opgegeven. Andere gedupeerden gingen op goed geluk naar het Kuinderbos. Maar op het opgegeven adres staat alleen een oude boerderij.

Iets verderop, langs een zandpad in het bos, staan borden die waarschuwen voor gevaar vanwege een schietterrein. Maar daar is verder niets, zeker geen terrein om met verfkogels te schieten.

Tas vol knakworstjes

"Jullie komen zeker om te paintballen? Jullie zijn niet de eerste hoor", zegt de bewoonster van de boerderij. Ze vertelt over groepen mannen die tevergeefs langskwamen omdat ze een vrijgezellenfeestje op het paintballterrein wilden houden. En over een moeder die een campinggasstelletje en een tas vol knakworstjes bij zich had.

Staatsbosbeheer is eigenaar van het Kuinderbos. "De International Paintball Group heeft het terrein een tijdje van ons gepacht, maar dat bedrijf liep voor geen meter", vertelt boswachter Harco Bergma. "Ze hebben hier misschien een jaar gezeten. Toen ze wilden stoppen, hebben ze gevraagd of het pachtcontract kon worden afgekocht."

Staatsbosbeheer deed een voorstel voor die afkoop, maar het bedrijf heeft nooit betaald. Inmiddels is een internationaal deurwaardersbedrijf ingeschakeld.

'Ze zitten niet meer in Nederland'

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is de International Paintball Group BV inmiddels uitgeschreven. Volgens de laatste gegevens was het gevestigd in Santpoort (Noord-Holland). Op het adres blijkt een appartement in een rijtjescomplex te zitten. De bewoner woont er er al achttien jaar en weet niets van een paintballbedrijf.

IPG BV had een tweede vestiging in Velsen-Zuid. Op dat adres blijkt wel een paintballcentrum te zitten. Maar dat heeft naar eigen zeggen niets met IPG te maken. Wel zegt de beheerder de eigenaren van IPG te kennen. "Het is mislukt, ze zitten niet meer in Nederland, al zeker een jaar niet meer. Ze hebben geprobeerd via ons paintballcentrum een naam op te bouwen, dus wij zijn hier ook niet blij mee."

Aangiftes in hele land

De politie probeert uit te zoeken hoeveel aangiftes over de valse tickets zijn gedaan. Een woordvoerder laat weten dat dat lastig is. "Kopers kunnen in het hele land aangifte hebben gedaan. Het is een hele klus om dat van alle korpsen bij elkaar te krijgen."