Minder of geen thuiszorg: 'Mensen worden eenzaam'

Beschermingsmiddelen

Mensen die zorg nodig hebben, kunnen ook steeds minder rekenen op de hulp van een mantelzorger. "Wij dachten in eerste instantie dat er meer mantelzorgers zouden komen, omdat er meer thuiszorgers uitvielen. Maar in ons onderzoek gaven mantelzorgers juist aan dat ze het minder zijn gaan doen. Ze willen hun kwetsbare moeder, vader, tante of buurvrouw niet in gevaar brengen", zegt Veldman.

"Mensen geven aan dat het voor mantelzorgers of voor hun familie zwaarder wordt, omdat zij nu taken moeten overnemen. Ook eenzaamheid en sociaal isolement worden genoemd als erger wordende klachten." En daarbij komt ook, dat mantelzorgers geen recht hebben op beschermingsmiddelen zoals mondkapjes. "Thuiszorgmedewerkers kunnen mondkapjes en andere beschermingsmiddelen gebruiken. Voor de mantelzorgers zijn die er niet. Wij vinden dat die er nu ook moeten komen", aldus Veldman.

Mantelzorgers zeggen dat ze nog wel contact op afstand hebben met degene voor wie zij zorgen. 72 procent heeft dat telefonisch en 24 procent door middel van een videochat, blijkt uit het onderzoek.

Verwaarlozing

Patiënten zijn bezorgd over de afgezegde afspraken. Volgens de Patiëntenfederatie raken mensen te vereenzaamd en verwaarloosd. "Ik ken een situatie van iemand die iedere ochtend uit bed werd gehaald, werd gewassen en omgekleed", zegt Veldman. "Zo iemand krijgt nu nog maar drie keer per week hulp. Dat betekent dat mensen op sommige dagen hun bed niet meer uitkomen, niet meer gewassen worden en hun steunkousen niet meer uit of aan kunnen trekken."