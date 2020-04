Ongekende krimp van de Chinese economie: -6,8 procent

De decennialange groei van de Chinese economie is ten einde. In de eerste drie maanden van het jaar kromp de economie met 6,8 procent, volgens cijfers die de Chinese overheid heeft vrijgegeven. Het is de eerste krimp in meer dan veertig jaar.

Jarenlang was groei van 6 tot wel 15 procent gebruikelijk voor de tweede economie van de wereld. Het land werd gezien als de motor van de wereldeconomie.

Dat er nu krimp is, heeft alles te maken met de corona-uitbraak waartegen in januari maatregelen werden genomen. Delen van het land gingen op slot en fabrieken en winkels sloten hun deuren.

China is het eerste land waarbij uit cijfers blijkt hoe groot de klap van de corona-uitbraak voor de economie is. De cijfers zijn slechter dan analisten hadden verwacht. De industrie kromp met 8,4 procent, winkeliers zetten 19 procent minder om. Er werd vooral minder uitgegeven aan kleding (-35 procent), meubels (-23 procent) en auto's (-18 procent). De krimp was in maart wel al een stuk minder dan in de twee maanden ervoor.

Terugweg met 5G en datacenters

De Rotterdamse haven zegt dat er nog altijd veel minder schepen uit China met goederen naar Europa vertrekken dan voorheen. Volgens economen van ING wordt het dan ook een lange weg voor China om te herstellen. De overheid heeft plannen om te investeren in onder meer 5G-infrastructuur, datacenters en elektrische auto's, maar het duurt even voor die plannen van de grond zijn gekomen. Zeker als er nog altijd maatregelen om de uitbraak van corona in te dammen van kracht blijven en mensen afstand moeten houden.

ING verwacht dan ook dat de Chinese economie in het tweede en derde kwartaal blijft krimpen. Pas in het vierde kwartaal zou er weer groei zijn, van 4,5 procent.

Het Internationaal Monetair Fonds verwacht meer herstel en denkt dat de Chinese economie over het hele jaar - ondanks de krimp in het eerste kwartaal - met 1,1 procent groeit. In 2021 zijn er dan weer vertrouwde groeicijfers: de Chinese economie zou dan 9,2 procent groeien.

Ook in de rest van de wereld krijgt de economie een klap. De krimp wordt groter dan tijdens de financiële crisis van 2008/2009, voorspelt het IMF. De wereldeconomie krimpt volgens de IMF-economen met 3 procent.