Start-ups in zwaar weer, geld is onderweg

Na weken onderhandelen krijgt Pit Janssen slecht nieuws te horen van zijn potentiële investeerders: "We moeten pas op de plaats maken." Reden: de coronacrisis. Janssen hoopte 5 miljoen euro op te halen om zijn bedrijf, dat via een app chronisch zieken voorziet van medicijnen en advies, de komende jaren verder te laten groeien. Die plannen lopen nu vertraging, zegt de mede-oprichter.

En dat terwijl volgens hem de behoefte aan het gebruik van MedApp, zoals zijn dienst heet, nu juist toeneemt omdat mensen liever medicijnen bestellen vanuit huis dan in de apotheek. Om te kunnen groeien de afgelopen jaren, koos de start-up voor durfinvesteerders; die hebben twee miljoen euro in de onderneming gestoken in ruil voor aandelen. Daardoor kon het bedrijf overeind blijven terwijl het verlies draait, maar zit het nu juist in de gevarenzone.

Vragen rond steungeld

Geld voor start-ups in problemen is onderweg. Het kabinet heeft ruim anderhalve week geleden 100 miljoen euro beloofd. Dit geld wordt beschikbaar gesteld omdat start-ups geen bankrelatie hebben, schrijft het kabinet in een Kamerbrief over de maatregelen.

Er zijn nog wel veel vragen: wie komt ervoor in aanmerking? En wanneer krijg je geld? En hoeveel? Achter de schermen wordt hier nog druk over gesproken, het plan is naar verluidt bijna rond. Na goedkeuring van de Europese Commissie, die in de laatste week van april wordt verwacht, kunnen bedrijven een aanvraag gaan indienen.

Janssen noemt de 100 miljoen euro "in potentie goed nieuws", maar vraagt zich wel af of het geld er snel genoeg komt. "Dit zijn de groeibedrijven van de toekomst, die enorm veel waarde gaan creëren en nu als een kaartenhuis in elkaar dreigen te vallen. In het rampscenario is het eind mei voor ons afgelopen."