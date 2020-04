Heilige steen van 35.000 kilo teruggebracht van Duitsland naar Venezuela

Een steen van 35.000 kilo, die door een inheemse Venezolaanse stam als heilig wordt beschouwd, is van Berlijn teruggebracht naar Venezuela. De steen lag in het Tiergarten-park als onderdeel van een kunstproject, tot onvrede van de Venezolaanse Pemon-gemeenschap.

Een Duitse kunstenaar, Wolfgang Kraker von Schwarzenfeld, had de steen in 1998 meegenomen, naar eigen zeggen met toestemming van de Venezolaanse overheid. De zogenoemde Kueka-steen staat volgens de kunstenaar voor liefde en was in het park samengebracht met vier andere stenen, die ontwaking, hoop, vergeving en vrede moeten symboliseren.

De Pemons geloven dat de steen staat voor een verboden liefde uit de mythologie, waarbij twee geliefden elk in een afzonderlijke steen zijn veranderd door een boze god. Leden van de stam hebben bij de Duitse ambassade in Caracas geprotesteerd voor teruggave ervan.

Volgens Venezolaanse beambten is de steen, die aankwam per schip, door Duitsland teruggegeven na een "vriendschappelijke afspraak". Het zou een teken zijn van "goede wil en respect voor de culturele rechten" van de inheemse stam.

Von Schwarzenfeld heeft nog niet op de teruggave gereageerd. Op zijn website staat dat hij "begrip heeft voor wie gelooft dat het beter zou zijn dat de steen in Venezuela was gebleven".