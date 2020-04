Trump komt met afbouwrichtlijn voor coronamaatregelen VS

President Trump heeft een richtlijn gepresenteerd aan de hand waarvan de coronamaatregelen kunnen worden afgebouwd. "We starten ons leven weer op", zei Trump op een persconferentie. Daarbij zei hij wel dat het "een geleidelijk proces" zal zijn.

De richtlijn adviseert de gouverneurs van de Amerikaanse staten om de maatregelen in drie fasen afbouwen, zodra de verspreiding van het virus twee weken terugloopt. Een andere voorwaarde is dat ziekenhuizen een solide testprogramma moeten hebben, waarbij zorgmedewerkers worden getest of zij het virus hebben gehad. Verder moeten er voldoende testlocaties zijn en zorgpersoneel moet genoeg beschermingsmateriaal hebben.

Het plan moet de zwaar getroffen Amerikaanse economie weer een beetje op gang helpen. In nog geen maand tijd is 14 procent van de beroepsbevolking ontslagen. Dat komt neer op 22 miljoen mensen.

De fasen

In de eerste fase van de versoepeling mogen er niet meer dan tien mensen bij elkaar komen, als afstandsregels niet gewaarborgd kunnen worden. Ziekenhuizen mogen weer niet-acute zorg verlenen, maar scholen blijven gesloten. Ook bars blijven dicht, maar restaurants, stadions en gebedshuizen mogen wel weer open, mits zij zich houden aan strikte afstandsregels.

In de tweede fase mogen groepen tot vijftig mensen weer samenkomen. Scholen gaan open en reizen wordt weer toegestaan. In de derde fase mogen mensen ook weer zonder restricties op hun werk verschijnen.

Gouverneurs zijn er volgens Trump vrij in de maatregelen aan te passen aan de omstandigheden. Ook de duur van iedere fase mogen gouverneurs zelf bepalen. Tussen de fasen moet in ieder geval voldoende tijd zijn om zeker te weten dat het virus niet de kop opsteekt. Trump zei dat 29 van de 50 staten "relatief snel" open kunnen.