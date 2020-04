First Blood-acteur Brian Dennehy (81) overleden

"Met pijn in het hart maken we bekend dat onze vader, Brian, afgelopen nacht een natuurlijke dood is gestorven, niets Covid-gerelateerds", meldt zijn dochter. "Groter dan het leven zelf, kwalijk gul en een trotse en toegewijde vader en grootvader. Hij wordt gemist door zijn vrouw Jennifer, familie en vele vrienden."

Het grote publiek kende Dennehy verder vooral van zijn rollen in Amerikaanse films als Cocoon, Romeo + Juliet en Righteous Kill. Ook speelde hij onder meer in de bekroonde televisieseries The West Wing, The Good Wife en 30 Rock. Zijn Tony-awards kreeg hij voor de toneelstukken Death of a Salesman (1999) en Long Day's Journey into the Night (2003).

Postuum in film

"Van het theater heb ik altijd gehouden, maar naarmate je ouder wordt, wordt het wel steeds moeilijker om te doen", zei Dennehy in 2016 over zijn carrière op de planken. Hoewel hij dat jaar stopte met toneel, ging hij verder met zijn werk voor de camera. Recentelijk speelde hij nog in de serie The Blacklist en binnenkort zal hij nog postuum te zien zijn in de film Son of the South.

Twee jaar geleden betoonde hij zich nog tevreden over wat hij had bereikt. "Het was een geweldige rit. Ik heb een geweldig huis, geen paleis of een herenhuis, maar een comfortabel thuis. En ik heb mijn kinderen zien opgroeien en allemaal naar school laten gaan. Iedereen om me heen is relatief gezond en gelukkig. Meer kan een mens niet vragen."