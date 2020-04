Metro verdwijnt als papieren krant, gaat online verder

De gratis krant Metro gaat online verder, schrijft De Telegraaf. Het coronavirus heeft de krant zwaar getroffen, waardoor er sinds het begin van de coronacrisis al geen papieren oplage meer was. De papieren versie stopt nu definitief.

Metro werd sinds juni 1999 verspreid op treinstations en op andere plekken. Omdat het aantal reizigers de afgelopen maanden met 85 procent afnam, was het volgens de krant niet meer rendabel en duurzaam om Metro uit te brengen.

Halverwege maart werden daarom de drukpersen stilgelegd. "Wij zullen ons nu volledig richten op het maken van mooie verhalen voor onze website Metronieuws.nl", schreef Metro al op zijn site.

In 2012 werd Metro overgenomen door de Telegraaf Media Groep, die toen ook al concurrent Sp!ts in handen had. Twee jaar later werden de twee gratis kranten samengevoegd tot de titel Metro.